Già bruciati 3 miliardi, Ascom grida #Basta: «Prossime chiusure»

Per l’Epat le previsioni parlano di 3mila aziende a rischio e «con 18mila lavoratori coinvolti solo in Piemonte»

Tre miliardi bruciati. Una perdita secca quella di bar e ristoranti che fa presagire una pioggia di chiusure se non arriveranno presto aiuti concreti. «Non ce la facciamo più» il commento amaro della presidente dell’Ascom Torino e provincia Maria Luisa Coppa, intervenuta ieri durante il flashmob #Basta! «Rischiano la chiusura dal 10 al 40% delle nostre imprese, a seconda dei settori. Con tutto quello che questo comporta in termini di posti di lavoro persi». La conta dei danni infatti è impietosa» aggiunge. Nel 2020, i fatturati delle imprese hanno subito un tracollo verticale, soprattutto nel settore del turismo, dell’accoglienza e della somministrazione, con punte che arrivano fino al 90%, secondo uno studio condotto dall’Associazione commercianti. In grave difficoltà anche le guide turistiche, le agenzie viaggi e il comparto dell’organizzazione eventi. Non se la passano bene neppure i negozi di abbigliamento (-50% di incassi), che risentono fortemente dell’acquisto della merce a prezzo pieno e della vendita in saldo.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++