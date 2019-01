Giachino, appello ai No Tav: “Non contestate Salvini”

L'invito dell'ex sottosegretario ai Trasporti in vista della visita del ministro dell'Interno al cantiere di Chiomonte

Mino Giachino rivolge un appello agli “amici No Tav” in vista della visita di domani di Matteo Salvini al cantiere Tav di Chiomonte: “Non andate a manifestare contro il Ministro degli Interni. Invitatemi invece in uno dei caffè di Chiomonte e diamo il buon esempio ai ragazzi che senza la ripresa della economia stanno pensando ad andare a trovare un posto di lavoro all’estero”.

L’ex sottosegretario ai Trasporti e animatore di “Sì Lavoro – Sì Tav” prosegue nel suo invito al buon senso: “Ritorniamo a dialogare da cittadini per bene che si impegnano per il bene comune. Esaminiamo insieme l’esempio del Gottardo perché potrebbe essere molto utile all’economia e al lavoro nel nostro Paese. Daremo un segnale di pacificazione enorme e tutto il Paese potrebbe essere coinvolto a discutere tranquillamente del futuro del nostro di lavoro”.

Infine un esempio pratica: “L’altra sera dentro un bar di Chiomonte la barista mi diceva ‘Io qui non ho opinione’. Ci pare giusto che il Bel Paese si riduca così? Erano tanto belle le discussioni nei Caffè dei nostri paesi senza insultarsi e senza mancarsi di riguardo. Domani il ministro va a visitare il cantiere di Chiomonte. Gliel’ho chiesto io. Ho sentito che alcuni No Tav andranno a contestare. Perché? A cosa serve? Un Governo va sollecitato non insultato, soprattutto quando va a rendersi conto della situazione locale”.