Giallo al traforo del Monte Bianco. Bloccato furgone carico di tritolo

Giallo alla frontiera per un furgone carico di esplosivo bloccato ieri mattina sul versante italiano del traforo del Monte Bianco: a bordo c’erano due chili di tritolo e due detonatori.

Il furgone bloccato è un Mercedes Sprinter bianco con targa bosniaca – che stava entrando sul territorio nazionale dalla Francia. Alla guida c’era un bosniaco incensurato di 56 anni, e con lui viaggia- vano quattro connazionali.

L’operazione è scattata alle 8 ed è stata condotta dalla squadra mobile di Aosta in collaborazione con la polizia di frontiera e la Digos. Il furgone è stato bloccato nel piazzale del traforo, come per un normale controllo.

Ma si è subito capito che la routine c’entrava poco. Gli agenti hanno smontato il furgone pezzo per pezzo: sono bastati pochi minuti per trovare due chili di tritolo, divisi in candelotti e nascosti nel vano dietro l’autoradio, oltre a due detonatori.

Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri del- la polizia, che hanno messo in sicurezza l’esplosivo e lo hanno portato via.