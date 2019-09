Il giallo del pensionato sparito: «Da un mese nessuna notizia»

È ormai più di un mese che si sono sperse le tracce di Luigi Lia, un 63enne uscito di casa per una passeggiata e letteralmente scomparso nel nulla. Cinque settimane senza una telefonata, senza un avvistamento e senza che sulla sua sorte si sia aperto anche solo un piccolo spiraglio.

Era il 20 agosto e Luigi, sposato e padre di due figli di 18 e 17 anni, ha annunciato alla moglie Lucia che sarebbe uscito per una passeggiata. Due ore più tardi però non aveva ancora fatti ritorno e la donna, spaventata, si era rivolta ai carabinieri della compagnia di Chivasso per denunciarne la scomparsa. Lei stessa poi nei giorni successivi aveva anche diffuso un appello su Facebook: «Era suo solito fare ogni tanto una passeggiata la sera. Le forze dell’ordine sono già state avvisate e stanno svolgendo il loro lavoro.

