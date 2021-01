Il giallo di Goria sarà un film: «Sì, e lo scrivo con mia figlia»

Un giallo ambientato a Torino e all’interno del mondo del calcio: lo ha immaginato il giornalista Amedeo Goria, che ne ha fatto un libro uscito poco prima di Natale che presto potrebbe diventare anche un film. Si chiama “Il sacrificio del re” e per portarlo sul grande schermo l’autore torinese si sta avvalendo di un aiuto speciale, quello della figlia Guenda, primogenita avuta dalla ex-moglie Maria Teresa Ruta.

La storia parte dall’inspiegabile scomparsa del Presidente, “il Re” di una società di calcio, a cui si aggiungono una pallottola vagante che uccide il cane di un personaggio potentissimo, una serie di suicidi poco credibili e un bacio in discoteca tra i due gioielli della squadra che fa esplodere l’ira omofoba di una parte della tifoseria. Le indagini vengono affidate al capo della sezione investigativa Federico Antinori che da appassionato scacchista sa bene che “il Re” sulla scacchiera non è mai sacrificabile.

«Scrivere a quattro mani questa sceneggiatura è per me molto interessante e divertente », spiega Amedeo Goria. «Mi accingo a fare qualcosa che mi mette a continuo confronto con mia figlia: a volte ci sono dei piccoli scontri su come impostare alcune scene, alcune battute, ma è bello condividere questa mia nuova avventura con lei». A complicare le indagini del capo della omicidi del nucleo investigativo dell’Arma dei Carabinieri di Torino c’è il tifo.

«Antinori si trova coinvolto nella inspiegabile sparizione del suo amico presidente degli Amaranto, la squadra di calcio di cui è tifoso. Le indagini si complicano perché una serie di misteriosi e stravaganti suicidi di uomini al di sopra di ogni sospetto lo portano a contatto con il torbido mondo, dominato dalla frenesia del denaro facile, che gira intorno al calcio». Mentre mamma Maria Teresa Ruta è sempre impegnata in televisione nella casa del “Grande Fratello Vip” (trasmissione iniziata addirittura a settembre 2020 e in onda ancora per tutto febbraio), Goria e la figlia stanno lavorando duramente per trasformare il romanzo in sceneggiatura, impegno complesso e delicato.

Solo in un secondo momento si inizieranno le fasi di pre-produzione, la ricerca di una troupe e di un cast, la scelta delle location (anche se la speranza che il “film che verrà” possa girarsi tutto a Torino è forte): di certo un nome noto come quello dell’autore, tra l’altro con alle spalle decenni proprio nelle cronache calcistiche in Rai, lascia presagire che presto ci potranno essere novità importanti. La Film Commission Torino Piemonte e i tanti professionisti del settore che vivono in città si facciano trovare pronti…