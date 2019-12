Giallo a Torino: il corpo senza vita di un uomo abbandonato su una panchina [FOTO]

Giallo nella notte a Torino. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato abbandonato su una panchina in via Cilea, nei pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco. Lo ha notato un passante che, dopo essersi accertato che la persona sulla panchina non stesse dormendo, ha dato l’allarme.

La salma è stata trasportata nell’obitorio dell’ospedale per gli esami e l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria. Dai primi esami del medico legale, l’uomo – di 60 anni – sarebbe morto a causa di uno scompenso cardiaco determinato da un edema polmonare.

Il ritrovamento è avvenuto intorno a mezzanotte e l’uomo sarebbe morto nelle cinque ore precedenti, quindi intorno alle 19 di ieri. Nei vestiti non erano presenti documenti. Il corpo, stando ad alcune testimonianze, sarebbe stato adagiato sulla panchina da alcune persone giunte a bordo di un’auto. Sul caso indagano i carabinieri.