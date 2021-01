Giampaolo avvisa i suoi: «Non possiamo fallire, bonus sono terminati»

Ha salutato Meitè, ieri alle visite mediche con tanto di firma per il Milan, e ora Marco Giampaolo attende rinforzi: per il sostituto dell’ex Monaco si guarda al Parma e a quel Jasmin Kurtic che ha già un passato in granata nel 2014, come spalla del Gallo Belotti la prima scelta resta Christian Kouamé della Fiorentina con l’atalantino Sam Lammers sullo sfondo. Discorsi, però, che al tecnico interessano meno rispetto allo scontro diretto di oggi (ore 18, stadio Olimpico Grande Torino) contro lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una partita che potrebbe decidere il futuro dell’allenatore e di tutto il Toro.

Giampaolo, quanto vale questa partita?

«È una sfida molto importante, dobbiamo prepararla al meglio. Siamo nelle condizioni di non poter sbagliare, un inizio non felice ci ha fatto pagare tutti i bonus e non ne abbiamo più: ma non bisogna avere ansie o il braccino, questo non sarebbe calcio e bisognerebbe fare un altro mestiere. Lo Spezia, invece, gioca in maniera spensierata e leggera, è una squadra riconoscibile e si vede tutto il lavoro che c’è dietro».

Come arriva la squadra all’appuntamento?

«Siamo reduci da un tour de force, in questi giorni abbiamo fatto lavori sul recupero delle energie. Ma vedo un buono spirito e un gruppo migliorato, oltre alla disponibilità dei calciatori, sono tutti aspetti positivi per dare continuità: ne vieni fuori con il tempo o con tre vittorie di fila, in qualche modo bisogna fare».

Quale modulo adotterà e quanto il Toro è ancora distante da ciò che vuole Giampaolo?

«Non è un problema di sistema, ma c’è da lavorare sulla mentalità: avere l’idea di dominare l’avversario e di fare bene su tutti i piani. I numeri contano fino a un certo punto, ka storia dice che si vince con qualsiasi sistema. E non è tanto essere vicini o lontani dalle idee di Giampaolo, ma essere elastici nel pensiero ed esaltare le caratteristiche dei giocatori di cui disponi».

Segre farà il regista?

«Sì, giocherà lui. Partirà dall’inizio nel ruolo di play, sono convinto che possa fare bene».

E Baselli come sta?

«Il suo recupero è avvenuto recentemente con gare ogni tre giorni: non c’è stata possibilità di fare valutazioni, non abbiamo riscontri. In allenamento, dal punto di vista medico sta bene ed è un buon giocatore. Non giocherà dall’inizio, ma se dovessimo avere bisogno di lui per mezz’ora la farà. Mi è dispiaciuto non dargli minutaggio in coppa».