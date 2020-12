Giampaolo e l’orgoglio granata: “Dobbiamo dare il sangue per il Toro”

La classifica è impietosa: ultimo posto. Per Giampaolo l’ultima chiamata in casa contro il Bologna dell’ex Mihajlovic: vincere per una boccata d’ossigeno, vincere per allontanare lo spettro dell’esonero.

Il Torino non può concedersi ulteriori passi falsi: fallire è assolutamente vietato. “Giochiamo alle 12:30, 48 ore dopo la partita con la Roma? Fa nulla, per noi non cambia niente” ha detto il tecnico granata ai microfoni di Torino Channel, alla vigilia del match di domani contro gli emiliani.

“Nelle 12 partite fin qui giocate non abbiamo mai subito in maniere palese un avversario, non abbiamo mai dimostrato di essere una squadra alla sbando – ha aggiunto -. Abbiamo pagato a caro prezzo i dettagli che ci sono all’interno di una partita. Dobbiamo lottare sempre, giocare con orgoglio, dare il sangue, portare in alto una bandiera. Sono disposto a tutto per questa mission”.