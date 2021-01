Giampaolo: “Abbiamo giocato solo nel secondo tempo, in avvio poca personalità”

Marco Giampaolo commenta la prestazione del Toro contro il Milan ai microfoni di Dazn: “Nel primo abbiamo avuto poca personalità. Bene nella ripresa, dove abbiamo avuto una buona reazione e abbiamo cercato di giocare, ma il risultato era compromesso. In avvio c’è stata poca assunzione di responsabilità, dopo l’intervallo abbiamo fatto qualcosa in più e abbiamo provato a riaprire la gara, ma non ci siamo riusciti”.

La squadra ha fatto vedere le cose migliori dopo il cambio di modulo: “Non è un discorso di difesa a quattro o di cinque, abbiamo fatto ottime partite anche con lo schieramento del primo tempo. Il problema è che all’inizio siamo stati spenti, con poca personalità nel tentare la giocata. Poi ci siamo scrollati qualche responsabilità di troppo, ma che non deve starci”, commenta Giampaolo.

Quindi sulla prova di Belotti: “Lui è un giocatore generoso, che ha nelle caratteristiche un certo tipo di gioco, non sta lì ad aspettare il pallone. Se lo inneschi sempre sulla profondità è un casino, perché poi la squadra si allunga e noi invece dobbiamo essere brevi. Ci riusciamo se portiamo la squadra nella metà campo avversaria e in questa partita ci siamo riusciti a tratti solo nella ripresa”.

Riflettori puntati sul centrocampo: “Linetty ha dato il suo contributo, dobbiamo sviluppare il gioco attraverso i centrocampisti e nella prima parte siamo stati troppo passivi. Abbiamo fatto troppi retropassaggi a Sirigu e questo vuol dire che non c’erano troppe soluzioni. Mi spiace solo aver giocato 45′ e non 90′. Baselli? È recuperato, potrebbe giocare uno scampolo di partita martedì. Devo pensare a chi far giocare davanti e anche in mezzo, perché Rincon salterà la prossima di campionato. Mercato? È un qualcosa che si farà ma devo pensare a quello che ho oggi, non a quello che avrò in seguito”.

Chiusura con un commento sugli episodi da moviola, in particolare sul rigore prima concesso al Toro e poi revocato dopo consulto Var: “Sinceramente m’interessa poco. Rivedendo bene l’episodio di Verdi e Tonali, probabilmente dico che il penalty non c’era, è Verdi a calciare l’avversario. In una partita ci possono essere episodi favorevoli e sfavorevoli, sono più interessato a quanto mostrato dalla squadra in 95′. Per 45′ non abbiamo giocato”.