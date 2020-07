Giampaolo e gli altri. E’ corsa a quattro per la panchina Toro

Salvezza raggiunta, futuro in bilico: è questo il destino di Moreno Longo, che grazie alla sconfitta del Lecce a Bologna e il pareggio dei suoi ragazzi a Ferrara ha raggiunto la matematica certezza di rimanere in Serie A anche per la prossima stagione.

«SIAMO STATI BRAVI»

«Non era scontato salvarsi, secondo me siamo stati bravi e bisogna fare i complimenti ai ragazzi» il commento del tecnico che, nelle 14 partite della sua gestione, ha collezionato 12 punti, un risultato tutt’altro che esaltante. Ecco perché il suo futuro resta appeso a un filo: «Non deciderà soltanto la società, ma anche io: vedremo se il nostro rapporto potrà essere prolungato» le parole di Longo sul proprio futuro. Ma, da quanto filtra da via Arcivescovado, il ds Davide Vagnati sta già cercando di virare su altri obiettivi: la corsa è a quattro, per il momento resta tutto aperto. Le voci più insistenti sono per Marco Giampaolo, silurato dal Milan lo scorso ottobre e in cerca di rilancio.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++