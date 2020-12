Giampaolo: “Non siamo stati all’altezza, giù in classifica per nostri demeriti. Anch’io ho delle responsabilità”

L'ammissione del tecnico: "Altre volte abbiamo perso per dettagli, oggi invece il Toro non m'è piaciuto"

Marco Giampaolo commenta ai microfoni di Sky l’ennesima sconfitta rimediata dal suo Toro allo stadio Olimpico Grande Torino, contro l’Udinese: “Nonostante le sconfitte o i mancati successi, nelle partite precedenti avevamo sempre offerto delle buone prestazioni. Oggi devo raccontare una cosa diversa: non siamo stati all’altezza della partita”.

Per il tecnico granata “abbiamo giocato con il braccino corto, con poca personalità. Abbiamo avuto una reazione di pancia, emozionale, disordinata, quando la gara sembrava ormai persa. In ogni caso la mia valutazione non può essere positiva. Altre volte abbiamo perso o pareggiato per dettagli, oggi ci abbiamo messo del nostro”.

Quindi sui rischi legati alla classifica deficitaria: “Sappiamo di avere un valore superiore alla classifica, siamo lì per nostri demeriti. Abbiamo sperperato, senza neanche divertirci. Io sono il responsabile tecnico e non nascondo le mie responsabilità. Continuo a fare il mio lavoro con serietà e professionalità, domattina abbiamo allenamento alle nove, il resto non m’interessa”.

Infine sulle frizioni con Zaza: “Fino a oggi non ha fatto male, stasera invece la sua prova è stata al di sotto delle sue possibilità. Bonazzoli è entrato meglio in campo, ma non sono questi i problemi del Toro. Cairo? Ieri è stato con noi a cena, ha fatto un discorso, è vicino alla squadra. Siamo noi che dobbiamo fare di più”.