Giampaolo, ore decisive tra il cambio di modulo e il tampone liberatorio

La coppia d’attacco per la sfida di domani contro la Sampdoria (ore 18.30, stadio Olimpico Grande Torino) sarà ZazaBelotti, come già capitato nelle prime due di campionato. Il Coronavirus ha poi messo fuori uso l’ex Valencia, ora si è ripresentato con due gol e un assist tra Inter e Virtus Entella. La novità, al massimo, sarà per il resto della squadra: ci si sta abituando al 3-5-2 di Marco Giampaolo, seppur sia un modulo che stona incredibilmente con la sua carriera. «Possiamo continuare in questo percorso senza rinnegare il passato – ha spiegato il suo vice, Francesco Conti – e la squadra sta dimostrando che può percorrere questa strada: nessuno dorme, dopo alcune considerazioni abbiamo valutato di procedere in questo modo». E un doppio ex d’ecce – zione, Beppe Dossena, ha commentato la scelta: «È stato intelligente, anche senza il suo sistema preferito può comunque insegnare calcio – ci ha confidato uno dei figli del Filadelfia – e gli va dato tempo: tutti sapevano che puntando su un allenatore come lui, prima di vedere i risultati si sarebbe dovuto aspettare».

