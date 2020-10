Giampaolo rischia tutto: il Toro di Coppa Italia senza Sirigu e Belotti

Andrea Belotti e Salvatore Sirigu non convocati: è questa la notizia principale della vigilia che porterà alla sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Nessun caso Covid-19, sia chiaro, ma semplicemente la scelta di lasciare a riposo i due big granata. Poi, tra gli esclusi, c’è anche Armando Izzo, ma il peso della sua assenza è sicuramente diverso rispetto a quello dell’estremo difensore e dell’attaccante e capitano. Marco Giampaolo non li porterà nemmeno in panchina, vuole tenerseli in caldo per i prossimi impegni: domenica la Lazio (decimata dal Coronavirus), mercoledì il recupero contro il Genoa a Marassi, l’8 novembre in casa contro il Crotone. E, intanto, oggi si presenterà il Lecce dell’ex granata Eugenio Corini.

Formazione inedita

È anche dalle convocazioni che si capisce quanto turnover farà l’allenatore. E, stando a quanto trapelato dal Filadelfia, saranno numerose le novità di formazione. Innanzitutto, il portiere: toccherà a Milinkovic-Savic difendere i pali della porta granata, promosso da Giampaolo a numero 12. Davanti al serbo, c’è anche Buongiorno che spera in una chance, anche se il ballottaggio sembra più tra Bremer, Lyanco e Nkoulou.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++