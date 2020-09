Giampaolo suona la carica: «Portiamo a casa il risultato»

Marco Giampaolo e il Toro 43 giorni dopo. «Respiri qualcosa di particolare, che non riesci nemmeno a spiegare con le parole. Senti che fai parte di qualcosa di straordinario: questo lo avverto tutti i giorni che vado al Filadelfia» ha spiegato.

Giampaolo, quanto ci sarà di suo nella squadra di domani?

«Non so il livello della squadra, purtroppo abbiamo disputato soltanto tre amichevoli e con diverse assenze tra infortuni e chiamate in Nazionale. Con il mio staff non abbiamo parametri per capire dove dover correggere e migliorare, ma questo non vuole essere un alibi: a Firenze dovremo anche essere un po’ sporchi pur di portare a casa il risultato. Il mio obiettivo è vedere una squadra che abbia un’identità, ci vorrà tempo e lavoro per trovarla ma dagli allenamenti ho avuto impressioni positive dai ragazzi. C’è disponibilità al cambiamento rispetto al passato».

