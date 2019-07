GIAMPY – L’estate glamour passa dai capelli.

Il luogo ideale per rivedere il proprio look, pensare a un nuovo taglio o a un colore sfavillante da sfoggiare in un’occasione particolare magari durante le sere d’estate e a ferragosto. Il paradiso della bellezza si trova in corso Cosenza 26/D a Mirafiori, Torino.

Qui, infatti, c’è Giampy, il salone (tratta uomo, donna e bambino) che prende il nome dal suo ideatore, Giampiero Gnemmi, accompagnato nel lavoro da Silvia. Un parrucchiere la cui caratteristica è quella di riuscire a essere sempre al passo con le ultime tendenze. Uno stile “strong”, in sostanza, che ama osare senza dimenticare mai la classe e l’eleganza.

«Siamo nati nel giugno del 2017 quando alle spalle avevo già circa vent’anni di esperienza. spiega Giampy – Oggii nostri clienti sono fidelizzati, abbiamo molte donne che vengono dai

noi ogni settimana anche solo per la piega. Molti anche gli uomini che si sono

affidati a noi con regolarità».

Giampy, corso Cosenza 26/D, Torino.

Telefono: 011.6196030.

Orario: 9-19, mercoledì 14-21, sabato 9-18 (domenica e lunedì chiuso).

Facebook: GiampyStylist

Sito Web: www.giampystylist.com