Giardini abbandonati al degrado: «E i nostri figli dove andranno?»

I guai delle aree gioco di via Challant, via Bionaz e via Valsugana

Tre giardini, stesso quartiere, tanti problemi. Borgata Lesna è periferia fisica della città, ma a vedere le condizioni delle sue aree verdi lo è anche dal punto di vista simbolico. Aree giochi chiuse, giardini impraticabili, spazi mai riqualificati. L’ultimo esempio lo abbiamo in via Valsugana. Un giardino semi-nascosto che negli anni è caduto nel degrado, anche a causa del fenomeno della prostituzione che talvolta si consuma sulle sue panchine. E adesso, con l’arrivo dell’estate, c’è pure il problema dell’erba altissima. «Questo posto è diventato inagibile», affermano i residenti di zona.

Purtroppo per il piccolo quartiere, quello di via Valsugana non è un caso isolato. Pochi metri più avanti ci sono il giardino e l’area giochi di via Challant, chiusi da gennaio per via delle radici affioranti che hanno generato sconnessioni nella pavimentazione. E il mese scorso è anche arrivata la doccia fredda. L’area in questione è stata sì inserita nelle opere di manutenzione straordinaria, ma gli interventi non partiranno prima dell’autunno 2020. In parole povere, un anno e mezzo di transenne. Il cerchio si chiude con via Bionaz angolo via Brissogne, dove è presente un giardino che da anni necessita di un profondo restyling. In particolare, oggi nessuno utilizza più la pista di pattinaggio, che peraltro è parecchio datata.

Agli uffici del Verde, tramite un’interpellanza del consigliere di Circoscrizione 3, Nicolò Lagrosa, è arrivata la richiesta di un intervento per la trasformazione della pista. Ma anche qui la risposta è stata picche. Motivo? Le risorse disponibili a bilancio – poche – vengono dirottate su operazioni tipo la messa in sicurezza o il rifacimento degli elementi danneggiati o ammalorati. Riassumendo, oggi a Torino c’è un quartiere col 90% dei giardini inaccessibili causa chiusure, degrado e erba alta, perchè i fondi come latitano. E gli abitanti del quartiere si chiedono, dove giocheranno quest’estate i bambini?