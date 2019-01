I giardini fortino dei pusher: «Salvate Barriera di Milano»

Cinque, addirittura sei uomini per incrocio. Fermi, avvolti nei loro giubbotti. Con il viso occultato dalle sciarpe che coprono bocca e naso. Così giorno e notte, senza sosta. Scene incredibili che arrivano da Barriera di Milano. E da quella via Montanaro che da anni è diventata un covo di spacciatori africani. Dai giardini made in Urban ai palazzoni che costeggiano il mercato di piazza Foroni, non c’è isolato che non racconti un degrado che dura da una decina d’anni. Spacciatori e tossici fanno ormai parte del panorama quanto la vecchia mutua e il mercato. Lo dimostrano le foto scattate dagli Amici Reporter che rischiando la pelle, immortalano i pusher che bivaccano agli angoli delle strade.

