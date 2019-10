Giardini nel mirino dei tossici «Si bucano anche nei bagni»

Siringhe e fazzoletti sporchi di sangue tra le aiuole e i bagni pubblici. E un via vai di tossici e di pusher a tutte le ore, in particolare di sera. Si presenta in queste condizioni piazza Bottesini, nel quartiere Barriera di Milano, diventata ormai una terra di nessuno. A denunciare il nuovo problema spaccio è il capogruppo di FI in Circoscrizione 6, Domenico Garcea, autore di un sopralluogo nell’area incriminata. «Dopo anni di promesse fatte dall’amministrazione comunale – spiega Garcea – invece del parcheggio per gli ambulanti del mercato, ci troviamo un giardino degradato con un bagno pubblico utilizzato da spacciatori e tossici. Un altro pezzo di territorio regalato ai delinquenti per colpa dell’amministrazione grillina».

E in effetti i problemi in zona non mancano. A parte il presidio del gruppo alpini la piazza, dopo un primo intervento di riqualificazione, è tornata ad essere l’ombra di se stessa. Sul lato più vicino al mercato c’è da fare i conti con servizi pubblici, spesso rotti e vandalizzati. Lo segnala un cartello che raramente viene tolto dagli addetti ai lavori. Mentre sulle panchine capita anche di incrociare anche il personale del 118, intento a soccorrere qualcuno che si è appena sentito male. «Quei bagni vengono usati anche dai disperati – protesta un cittadino -. Basta entrarci una volta per vedere in che condizioni sono ridotti».

E a fianco delle reti di protezione ecco un cancello semiaperto e siringhe che spuntano tra l’erba e i rifiuti. L’ex deposito delle penne nere che fa angolo con via Bioglio, invece, doveva diventare un parcheggio per i clienti del mercato di piazza Foroni. Ma anche quel progetto si è arenato dopo una lunga trattativa e tante speranze. Così come non si è saputo più nulla dell’area verde gestita dal gommista, all’angolo con via Clementi. Oggi diventata una giungla a cielo aperto.