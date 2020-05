Giardini Saragat terra di nessuno. E’ sfida tra ragazzi per i campetti

Evitare gli assembramenti ai giardini Saragat di Barriera di Milano sembra un’impresa quasi impossibile. Lo testimoniano le foto scattate domenica pomeriggio dai residenti delle case popolari di via Pacini e via Bioglio. Attirati al balcone da schiamazzi che, causa lockdown, non si sentivano da molto tempo. Da quando i giardini sono stati riaperti al pubblico, però, i ragazzini hanno ripreso possesso dei loro feudi. Usufruendo, pur non potendo ancora, delle aree gioco (che dovrebbero riaprire domani). Il risultato, tuttavia, non è stato certo dei migliori. E domenica alcuni gruppi di ragazzini sono arrivati a sfidarsi per l’uso dei campetti.

«Non possiamo nemmeno dormire un’ora dopo pranzo – denuncia Mohamed, un residente -. Ogni volta chiamiamo le forze dell’ordine perché quegli assembramenti sono una vergogna. Abbiamo gente che si buca sotto i balconi e vandali che si sono presi i giardini. D’estate sarà persin peggio, siamo consci di questa cosa».

