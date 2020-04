Il giardino chiude per il virus. E i tulipani rischiano la morte

La denuncia di Clean Up riguarda i quattromila fiori in piazza Emanuele Filiberto

Quattromila splendidi fiori che rischiano di fare una brutta fine. Erano arrivati direttamente da Pralormo, piantati a novembre in piazza Emanuele Filiberto dai giardinieri del castello. A curarli ci pensavano i membri di Clean Up, comitato di volontari che effettua ripristino e cura degli spazi pubblici dividendosi nei gruppi di lavoro di Arbarello, Quadrilatero e Vanchiglia.

Li bagnavano ogni giorno, i loro amati fiori, come già avveniva negli anni scorsi. Poi il coronavirus ha imposto le restrizioni. Il giardino del centro città, come tutti gli altri a Torino, è chiuso e non si può entrare e così il fiore simbolo della primavera è a un amen d a ll ’appassire. «Rischiamo la multa se andiamo a bagnare i tulipani», racconta Matteo Alteri di Clean Up. Tradotto, manca l’autorizzazione. Il problema c’è purtroppo in tutta Italia, al punto che nei giorni scorsi si è fatta sentire anche la Coldiretti. Il fatto è che spetta ai comuni decidere.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI