Il giardino è in mano allo spaccio e il presepe multietnico trasloca

Dall'area verde intitolata a Madre Teresa di Calcutta in via Damiano

Un presepe particolare, senz’altro diverso da quelli che siamo abituati a vedere nelle nostre case. Con una madonna di colore e un bimbo mulatto a fianco di San Giuseppe. Il presepe multietnico, novità del Natale 2018, saluta il giardino Madre Teresa di Calcutta dei pusher e trasloca nella vicina area verde di via Saint Bon. Così ha deciso il comitato cittadini “Quadrilatero Aurora”, nell’ambito di una turnazione prevista dal progetto ma su cui gli atti vandalici dello scorso anno potrebbero avere avuto un certo peso. Con San Giuseppe decapitato dai vandali e la sua testa mozzata abbandonata in mezzo al giardino. E le successive proteste dei residenti. Negli ultimi dodici mesi, però, la situazione non è migliorata. Anzi, nelle ultime settimane gli spacciatori, e soprattutto i tossici, sono tornati padroni del polmone verde.

«nostra scelta»

«Abbiamo deciso di farlo nei giardini di via Saint Bon – spiega Gioacchino Perri del comitato cittadini “Quadrilatero Aurora” – per far conoscere al quartiere e alla città un pezzo di aurora che si trova dietro le ex Ogm. Un’altra fetta di quartiere abbandonata». L’inaugurazione si terrà oggi alle 15 (la sagoma rotta è stata riparata) ma qualcuno avrebbe voluto concedere una seconda opportunità anche al Madre Teresa che proprio in questo periodo avrebbe davvero bisogno di sentirsi meno solo. Considerando che anche l’Alimonda verrà addobbato per Natale.

scarsi risultati

«Il presepe multietnico – rincara la consigliera di Fdi della Sette, Patrizia Alessi – l’anno scorso era stato decapitato nel giardino dei pusher nonostante le telecamere, speriamo vada meglio ai giardini Saint Bon. Unica pecca, però, è chiamarlo multietnico». Secondo il presidente della Circoscrizione, Luca Deri, «non ci sarebbe nulla di strano dietro alla decisione». Il Madre Teresa, seppur con scarsi risultati, da anni tenta di tornare ad essere un punto di riferimento per le famiglie, in barba a delinquenti e spacciatori. Ma né gli occhi elettronici né i progetti del centro civico hanno garantito risposte alle domande del quartiere.