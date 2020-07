Giaveno, aggressioni e umiliazioni all’anziana madre: arrestato 80enne

A Giaveno i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un cittadino italiano di 49 anni per maltrattamenti. I militari sono intervenuti, dopo una segnalazione al 112, per una lite in famiglia.

Sono stati alcuni vicini a chiamarli per denunciare le continue liti tra madre i figlio, contraddistinte da umiliazioni e da una serie di prepotenze che duravano ormai da qualche tempo.

L’uomo, dopo aver litigato con la madre per futili motivi, l’ha aggredita verbalmente per l’ennesima volta. La vittima ha detto che le aggressioni e le umiliazioni duravano da molto tempo e di non aver mai presentato denuncia.