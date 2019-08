È ricoverato al Regina Margherita in prognosi riservata: il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado in diverse zone del corpo

Sono ore d’ansia per un bimbo di un anno e mezzo ricoverato in rianimazione all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Nel pomeriggio di domenica, sul piccolo è caduto l’olio bollente contenuto in una pentolino appoggiato su una piastra a induzione. L’incidente è avvenuto in casa, a Giaveno, dove si trovava con la mamma.

Trasportato in elicottero al nosocomio del capoluogo, ha riportato ustioni di secondo grado in vari punti del corpo: è in prognosi riservata.