Giaveno, esplosione in un appartamento: marito e moglie ustionati

Probabilmente a causa dell’accensione di una sigaretta durante una perdita di gas, si è verificata un’esplosione in un appartamento a Giaveno, nel Torinese. E’ successo nel pomeriggio in via Giuseppe di Vittorio.

In ospedale sono finiti marito (68) e moglie (61), entrambi ustionati. Particolarmente critiche sono le condizioni dell’uomo, trasportato dai medici del 118 al Cto con ustioni di terzo grado al volto. La consorte è ricoverata all’ospedale di Rivoli. Sull’incidente stanno cercando di far luce i carabinieri.