Giaveno fa festa con 1.300 chili di funghi: «Raccoglieremo porcini fino a novembre»

È stata presentata ieri l’edizione 2019 di “Fungo in festa”, la tradizionale fiera di Giaveno dedicata ai funghi, giunta quest’anno alla 38ª edizione. La manifestazione inizierà domani ma avrà il proprio clou domenica 13 ottobre, giorno in cui si concentrerà la maggior parte delle iniziative. Si passerà da “Suoni d’autunno”, un’esibizione musicale a cura degli allievi del corso ad indirizzo musicale della scuola “Gonin” e del Laboratorio Musicale della Val Sangone, per arrivare ai vari stand di prodotti di tipici e agli immancabili venditori di fughi, presenti nelle piazze di Giaveno durante tutta la stagione.

Inoltre saranno presenti il gazebo della Pro loco di Giaveno, che distribuirà funghi e patate fritte da passeggio, e alcuni chef, che si cimenteranno in alcuni spettacoli di “show cooking”. Tuttavia non sarà solo domenica ad essere dedicata al fungo, bensì tutta la settimana. «Rispetto alle passate edizioni, quest’anno abbiamo voluto coinvolgere i commercianti della città, che volevano partecipare», ha spiegato Erika Fragomelli, consigliere comunale con delega al commercio. Infatti per tutta la settimana circa 30, tra bar e ristoranti, proporranno dei menù o dei piatti a base di funghi. Tutto a partire da domenica, giorno in cui riaprirà il Museo del fungo, nato nel 2013 e ristrutturato da poco, dove verranno organizzate anche delle attività per le scuole.

«Il porcino è il fungo su cui Giaveno punta di più – ha spiegato il sindaco, Carlo Giacone – sicuramente questa è un’ attività, che aiuta l’economia locale. Sarà però importante coinvolgere le scuole a partire dalle classi inferiori». I numeri nel frattempo fanno ben sperare per un successo della manifestazione: i funghi certificati dal 1 settembre sono stati 4.300 per un totale di 1.300 chili. Tutte le verifiche del caso sono state fatte da Giorgia Mollar, micologa messa a disposizione dell’Unione montana Val Sangone, che durante la presentazione ha anche illustrato alcune caratteristiche dei funghi porcini. La speranza dei venditori diretti è di poter vendere i funghi fino a novembre, come hanno ricordato alcuni venditori, ma molto, se non tutto, dipenderà dalle condizioni meteorologiche.

«Se piove in questi giorni è possibile avere funghi fino a metà novembre – ha commentato Ermanna Portigliatti, venditrice di funghi e “gran boulajor” nel 2018 – l’annata però fino a questo momento è stata buona».