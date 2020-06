L'anziano è morto in ospedale a Rivoli: il mezzo non aveva il freno inserito e lo ha travolto

Dramma in campagna

Dramma nel pomeriggio di oggi a Giaveno, in borgata Pogolotti. Un 93enne è stato infatti investito e ucciso dal suo stesso trattore.

Dalle prime ricostruzioni dell’incidente, sembra che il mezzo non avesse il freno inserito, cosa che ha fatto prendere velocità al trattore prima di travolgere l’anziano. La vittima è stata trasportata in ospedale a Rivoli, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto carabinieri e 118.