Giaveno non rinuncia a eventi, mercatini e alla festa del fungo

L’emergenza sanitaria ha almeno un lato positivo: ci porta a riscoprire e apprezzare le località turistiche a un tiro di schioppo da casa. Quelli che erano ormai frequentati solo per i pic-nic e che ora, invece, tornano meta di turismo vacanziero, come negli anni ‘70. Luoghi come Giaveno, dove l’amministrazione comunale ha dato vita a un pacchetto di eventi di tutto rispetto per accogliere al meglio giovani, famiglie e nonni. Escursioni naturalistiche, pedalate ecologiche, cultura, cinema, sport, attività nel parco. Questo è “Giaveno Summer Village”, entrato nel vivo proprio in questi giorni e che andrà avanti fino a fine agosto. Nel parco comunale Marchini si potrà fare attività di Yoga, baby dance, danza del ventre, latin fitness, giochi per bambini e hip-hop. Spazio anche al cinema, a ingresso libero, nel parco comunale “Teresa Marchini”. Così come ci saranno eventi e spettacoli, a partire da “Una voce per Giaveno”, che si è tenuto proprio ieri.

