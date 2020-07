Gigi Riva e l’epica dello scudetto a Cagliari: da “Rombo di Tuono” al filosofo Scopigno

C’è una storia da celebrare in questo 2020 cominciato sotto una stella malata. Ed è più dell’anniversario di un traguardo a cifra tonda. È quella del riscatto di un popolo intero. La vittoria del primo scudetto del Cagliari. L’epopea dei suoi campioni a partire da quel Luigi Riva che da Leggiuno ha scelto di vivere in Sardegna. Per sempre.

Un’epica a cui presero parte Nené e Albertosi, guidati da Manlio Scopigno, il filosofo. El Doctor Sax ha scelto di farlo con una pubblicazione celebrativa che tiene insieme la storia di quel 1969/1970 e di un calcio che non è solo un solco nella memoria. Il giornalista Enrico Romanetto ha unito le forze con Riccardo Cecchetti, che ha illustrato per immagini l’impresa che Cagliari e il suo Casteddu meritano di festeggiare nel suo cinquantesimo.

«Ho scelto di pubblicare la storia più epica e allo stesso tempo sentimentale, che il calcio italiano abbia mai vissuto e che ancora oggi rappresenta più di un simbolo per chi tifa per squadre, cosiddette, “minori”. L’archetipo sportivo di Davide che batte Golia» spiega Gabriele Nero, l’editore che ha scelto di inserire il progetto nella collana The Madcap Laughs, dedicata alle pubblicazioni illustrate e sperimentali.

In questo libro celebrativo il giornalista Enrico Romanetto e l’illustratore Riccardo Cecchetti ripercorrono, attraverso il racconto e le immagini, una delle imprese sportive più romantiche di sempre: lo scudetto del Cagliari 1969-70. Rivivremo le gesta di Riva, Nenè, Albertosi e compagni, guidati dall’allenatore filosofo Scopigno, oltre all’entusiasmo che quella fantastica squadra fu capace di regalare a tutta la Sardegna, andando oltre l’incredibile vittoria calcistica. Segnando, così, il riscatto di un’isola e di un popolo.

Articolato in sei capitoli, Cagliari Campione racconta i campioni di quella stagione e il loro allenatore, attraverso le cronache dell’epoca e una selezione di articoli e interviste che permettono di inquadrare non solo una squadra di calcio, ma aiutano a comprendere un’atmosfera unica che ha trasformato quel collettivo in qualcosa di più di una formazione calcistica.

Un’icona, addirittura, di un calcio che non esiste più o che ha avuto il proprio “anno di grazia” con la stagione in cui lo scudetto è arrivato in Sardegna e a Cagliari per la prima e unica volta, cambiando per sempre una società sportiva assurta alle cronache nazionali come una vera rivelazione. Il racconto si completa in appendice con statistiche, tabellini e informazioni tecniche sul campionato, permettendo al lettore di ripercorre in maniera tanto rapida, quanto completa, un “film” che per trenta settimane ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso. Cagliari Campione è in vendita sul sito http://eldoctorsax.blogspot.com e su Amazon.