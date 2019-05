Gilber, un nome che a Torino dal 1965 è legato alla produzione di panettoni e colombe di altissima qualità e improntati su una ricetta naturale e genuina degna della migliore tradizione piemontese. Ma Gilber, in via Cavagnolo in Barriera di Milano, è da sempre anche un’azienda pasticcera che prepara giornalmente svariati tipi di biscotti, primi fra tutti i famosi savoiardi e gli amaretti, tipici della nostra regione. Le mani sapienti dei pasticceri Gilber, rispettose delle antiche ricette e supportate nel lavoro dai giusti e necessari macchinari, danno vita a specialità da sempre immancabili nelle dispense delle nostre case.

Come per i prodotti lievitati, la Gilber mette al primo posto la qualità delle materie prime utilizzate, l’originalità delle ricette artigianali e le giuste tempistiche nei processi produttivi. La gamma di prodotti è molto ampia e spazia dai biscotti fatti con uova fresche come savoiardi, granellati e Novara, fino agli amaretti sia secchi che dal cuore friabile, creati proprio come una volta grazie ad una attenta e precisa macinazione a pietra delle materie prime. Tra le chicche, spiccano ancora: i nocciolini, realizzati con un impasto di pura nocciola e zucchero dall’aspetto finale simile ad una nocciola; ed i brasilero che mixano al meglio il dolce profumo e il gusto delle arachidi unito all’intenso aroma delle mandorle amare.

La produzione è arricchita inoltre dagli anicini, dai cioccolotti, dai limonciotti e dai torcetti al burro e di Lanzo. Le prelibatezze Gilber si possono acquistare sia nella distribuzione di vendita al dettaglio, che nelle aree commerciali della grande distribuzione. Da non dimenticare, infine, lo spaccio di via Cavagnolo 18 attiguo alla produzione. La Gilber con tenace orgoglio sabaudo difende da sempre la tradizione della sopraffina pasticceria secca Piemontese.

«Noi abbiamo ancora le mani in pasta», è infatti il motto con cui l’ad Marco Viriglio ama comunicare la filosofia della Gilber. Nata come un piccolo laboratorio di pasticceria 54 anni fa, la Gilber è oggi un’eccellenza piemontese riconosciuta anche all’estero.

Indirizzo: via Cavagnolo 18, Torino

Telefono: 011.2621387

Orario: dal lunedì al venerdì 8,30-12,30; 14,30-18 (sabato e domenica chiuso)

Sito: www.gilber.it