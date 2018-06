Gima – Qui trovi tutto per la tua sicurezza

In corso Grosseto 254/a da 17 anni Gima è sinonimo di sicurezza a 360°. Nata dall’esperienza di Gino Pinat e Marco Prete, entrambi esperti del settore, vende sia all’ingrosso che al dettaglio serrature di sicurezza anti intrusione, casseforti a muro e da mobile (anche come rappresentante) per uso privato e professionale, è centro autorizzato per la duplicazione di chiavi dei principali marchi, si affida ad esperto del settore per il montaggio.

Gima è aperta da lunedì a giovedì con orario 9-12.30, 15-18.30, venerdì su appuntamento.

Contatti: 011.2266250.