Ginevra, Andrea Agnelli confermato al timone dell’Eca

Andrea Agnelli confermato al timone dell’Eca. Il presidente della Juventus continuerà a guidare l’associazione dei club calcistici europei, che discute con l’Uefa a proposito di un nuovo format e di introiti più consistenti per le competizioni continentali.

C’erano pochi dubbi e in effetti le votazioni tenute a Ginevra non hanno riservato sorprese, con il rinnovo del mandato per il numero uno bianconero. Nell’Executive Board è entrato anche Steven Zhang, in rappresentanza dell‘Inter.

Per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, un posto nel Club Competition Committee, proprio la commissione incaricata di predisporre dialoghi e contatti con l’Uefa in vista della riforma delle coppe prevista per la stagione 2024-25.