Giocano alla morra cinese: se vince lui la bacia, se vince lei gli rifila una botta in testa

Le regole del gioco in questo caso sono particolari e avvincenti

Ma non è che stanno barando?

Che divertimento giocare alla morra cinese. Soprattutto con le regole adottate da questa coppia di ragazzi asiatici, che per ravvivare ulteriormente il gioco hanno deciso di rendere più avvincente ed entusiasmante la posta in palio.

Come? Semplice: se vince lui, guadagna il diritto a baciare la ragazza. Se vince lei, invece, può rifilargli una botta in testa. Il ragazzo vince molte manche e viene il sospetto che entrambi stiano barando. Quando è il turno della ragazza, però, non si fa certo pregare: che botte!