Giocate d’astuzia con questo Covid

C’era da immaginarlo. E sta capitando. I torinesi, e naturalmente non solo loro, stanno preparando la grande fuga per Natale e feste comandate. E non solo, come sarebbe logico da comune a comune rompendo dicktat ridicoli, oppure dalla città alle seconde case, ma verso il meridione e anche in direzione di numerose capitali europee. Si vola e si viaggia in treno. Le compagnie aeree hanno potenziato i voli (fino a 60 al giorno) rompendo la quiete dell’aeroporto di Caselle, le ferrovie non sono state da meno, rafforzando il numero delle “Frecce”. Natale val bene Ferragosto e allora via, Covid o non Covid. Tutto comprensibile, ci sono le famiglie rimaste al Sud, i genitori anziani, i figli, i fratelli da salutare e anche da abbracciare. Ma c’è anche il virus maligno che aspetta un’imprudenza, una mascherina che scivola giù, una stretta troppo vigorosa e magari un bacio malandrino. Il professor Di Perri, direttore del reparto malattie infettive dell’Amedeo di Savoia ha storto il naso guardando le immagini della ressa in centro di domenica scorsa («uno struscio inaccettabile») e ora teme che il “liberi tutti”, con – o senza l’approvazione di Conte e dei suoi scienziati – possa innescare pericoli seri. Insomma, se vogliamo scampare la terza pandemia e dare tempo ai vaccini che dovrebbero arrivare entro la fine di gennaio, di frapporre una barriera al virus, occorre prudenza. Anche e forse soprattutto con gli affetti più cari, mescolando gioie a possibili dolori. I giorni che arrivano, visto che da domenica diventiamo “gialli”, sono forse i più delicati di questi ultimi, difficilissimi mesi, dunque stiamo attenti. Magari giocando d’astuzia con il virus, ricorrendo a quei test rapidi che si trovano in farmacia, prima di gettare le braccia al collo al papà, alla mamma o all’amore di una vita.

