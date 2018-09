Giochi 2026, Appendino: “Giorgetti ambiguo, sostenere significa mettere i soldi”

"Sponsor, comuni e regioni non potranno fare da soli"

In attesa del pronunciamento del Consiglio dei ministri, la sindaca di Torino Chiara Appendino torna a parlare della spinosa questione della candidatura olimpica per i Giochi Invernali del 2026.

Appendino sottolinea come “il sottosegretario Giorgetti sostiene che il Governo appoggerà la candidatura italiana ma senza mettere i soldi. Per quanto mi concerne – riflette la sindaca – la considero una posizione ambigua perché le risorse, magari, non serviranno nell’immediato, ma prima o poi saranno necessarie”.

“È evidente che sponsor, comuni e regioni non potranno fare da soli. Sulla candidatura alle Olimpiadi 2026 – conclude Appendino – chiedo al governo chiarezza e trasparenza”.