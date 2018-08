Giochi 2026, i dubbi di Milano: “Per non scontentare nessuno si scontenta tutti”

Il sindaco meneghino Sala chiede al Coni di scegliere: "In ogni caso la mia città abbia preminenza"

Dopo gli iniziali entusiasmi, ora è Milano a piantar grane a proposito della candidatura ai Giochi Invernali del 2026. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, fissa i suoi paletti: “Ritengo che il nome prioritario debba essere Milano. Possiamo anche trovare la formula per una sigla che coinvolga Milano, Torino e Cortina, ma ci deve essere l’evidenza che Milano è la sede principale dei Giochi“.

Da parte del primo cittadino meneghino, poi, addirittura una richiesta di passo indietro al Coni: “Ci voglio credere a una candidatura unitaria italiana, ma non così perché per non scontentare nessuno si scontenta tutti: si faccia un atto di coraggio, che facciano una scelta”.

“Se il governo deciderà che Torino è la città vincente, non avrò recriminazioni – ha aggiunto Sala. “Il mio punto è se si sta valorizzando Milano. C’è ambiguità in questa idea che sta venendo fuori”.