«Giochi con l’assessore per insegnare a tutti l’autentica gentilezza»

Una trentina di soci per gestire una rete che ormai si è diffusa in tutta Italia e coinvolge dai bimbi ai politici

Il Canavese è una terra ricca di piccoli comuni, ognuno con un ben nutrito numero di associazioni e pro loco che vivacizzano la vita culturale e sociale di ogni paese. Ce n’è, però, una in particolare nata da non troppi anni che rappresenta con la sua attività una vera novità nel panorama aggregativo locale: l’associazione Cor et Amor di Lessolo, piccolo centro alle porte di Ivrea, la cui attività è nota in tutta Italia. L’Associazione culturale Cor et Amor è stata costituita il 22 settembre 2014 (ma opera diversamente già dal 2005). Il 30 luglio 2019, con assemblea dei soci straordinaria viene trasformata in Associazione di promozione sociale Ente del terzo settore. Il presidente nonché fondatore è Luca Nardi e i soci sono circa una trentina. La sua “mission” è promuovere la gentilezza. Le due attività principali dell’associazione sono la rete degli assessori alla Gentilezza e i Giochi della gentilezza.

