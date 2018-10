Giochi rotti, rifiuti e lose a pezzi. «Il parco è in mano al degrado»

Se ai mondiali di volley la nazionale italiana non è andata benissimo, piazza d’Armi, se possibile, è riuscita nell’impresa di fare peggio degli azzurri. Riempita da tantissimi tifosi o semplici turisti durante la settimana delle finali del Mondiale, quella che per molti è una delle piazze per eccellenza di Torino si presentava – e si presenta tuttora – in condizioni a dir poco pietose. Tralasciando lo stato di salute dell’asfalto davanti al Pala Alpitour, di cui si parla altrove, per dovere di cronaca è necessario registrare la comica situazione di una piccola zona transennata dalla bellezza di otto mesi a causa di due semplici lose rotte. Un cantiere dove, tra l’altro, gli operai non si vedono al lavoro da una vita. Ma le sorprese in negativo non finiscono qui. Dal mese di giugno, infatti, i cittadini attendono il ripristino dei tre laghetti di fronte allo stadio Olimpico Grande Torino. Il primo è ridotto alla strenua di un acquitrino, con uno scenario simile a quello visto due anni fa con il millefoglio acquatico nel fiume Po tra liquami, cattivi odori e rifiuti gettati dentro dagli incivili. Ma gli altri due se la passano peggio, visto che sono in secca e pieni di pietre. Tutta colpa dei numerosi temporali che si sono scatenati in città nel mese di maggio, i quali hanno provocato un guasto all’impianto elettrico con il relativo bloccaggio del ricircolo dell’acqua. Ma le disgrazie della piazza non sono finite. A chi magari viene in mente di riposarsi su una panchina dopo una passeggiata o una corsetta, è bene ricordare che nel prato ci sono delle panchine rotte. E chi invece ha dei bambini e li vuole portare a giocare? Allora sappia che una giostra circolare è transennata da prima di Pasqua e che la pavimentazione dell’area giochi, già rattoppata in passato, è nuovamente da aggiustare.