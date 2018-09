Gioco d’azzardo, tabaccai in piazza a Torino: “La legge regionale va cambiata”

“La legge regionale deve essere cambiata. Lo chiederemo a gran voce”. Così Giorgio Pastorino, presidente nazionale del sindacato Totoricevitori Sportivi spiega l’obiettivo della manifestazione organizzata domani a Torino. “I tabaccai piemontesi – afferma – scenderanno in piazza compatti alla grande manifestazione che il mondo del gioco ha indetto sotto il palazzo del Consiglio regionale. Si tratta di una manifestazione molto importante perché vedrà riuniti per la prima volta tutti gli addetti del comparto del gioco pubblico legale nel nostro Paese, dai concessionari ai gestori fino a coloro che operano, come i tabaccai, nell’ambito della raccolta”.

IN PIAZZA ANCHE CGIL, CISL E UIL

E con loro, per la prima volta in piazza, aggiunge Pastorino “anche Cgil, Cisl e Uil, a testimoniare l’assurdità della situazione e chiedere a gran voce solo una cosa: la legge deve essere cambiata. Certo, il problema non è solo Piemontese. Per questo motivo abbiamo già chiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per aprire un tavolo di confronto con tutte le altre parti in causa, sindacati dei lavoratori e concessionari. In gioco c’e’ il nostro futuro. E siamo pronti a difenderlo a tutti i costi”.