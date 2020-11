Il gioco dei tarocchi

Tre anni fa: scoperto in Veneto un geometra, Andrea Stampini, che aveva fatto il ginecologo per quasi 40 anni senza essere laureato. Era stato addirittura primario all’ospedale di Riva del Garda per 13 anni. Aveva lavorato per ben 4 Asl presentando attestati taroccati che nessuno si era curato di controllare. Due anni fa: scoperto nelle Marche un falso ingegnere, Leonardo Mazzini, che aveva esercitato la professione per 36 anni come docente in istituti superiori, firmando anche perizie e attestati di agibilità nelle zone terremotate. Un anno fa: scoperto a Mestre un falso chirurgo plastico che aveva solo il diploma di terza media. Particolare comico: al momento dell’arresto si è affidato a un avvocato che è risultato anche lui privo di laurea. Pochi mesi fa: scoperto in Val di Susa un dentista non laureato. Ma quello è un campo fertile: nel 2010 furono scoperti dai carabinieri 11 falsi dentisti tra i quali un muratore, un vigile urbano, un insegnante di educazione fisica e un professore di scuola superiore. E poi ci stupiamo che i nostri politici non sono all’altezza delle loro funzioni. Già i loro curricula spesso mentono (vedi Oscar Giannino), ma adesso non li presentano neanche più. Un passato da venditore di bibite allo stadio vale come una laurea alla Bocconi. Tanto, devi solo fare il ministro degli Esteri, ché sarà mai! In quest’Italia pressapochista e sgangherata, in cui tutti si improvvisano tutto, è normale che la macchina statale non funzioni. Tra millantatori, raccomandati, vincitori di concorsi truccati, funzionari piazzati dai partiti e fagnani cronici, non potevamo che fare la fine che stiamo facendo. Covid o non Covid.

