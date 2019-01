Gioco online: che cosa cambia con l’attuazione del Decreto Dignità dal 2019

Che cosa cambierà a partire dal 2019 per il settore del gioco d’azzardo in Italia? Partiamo dal dato che riguarda il 2017, ultimo anno di cui si dispongono le cifre complessive per il gioco: il segmento dei casinò digitali e delle poker room ha incassato 1,45 miliardi di euro, con oltre 2 milioni e mezzo di giocatori attivi per questo periodo.

Prospettive per il 2019

Pensare però di arrivare a una cifra come questa di 57 milioni di euro, giocati per i casinò online, va oltre le più rosee aspettative. Un dato quindi incoraggiante, per chiudere il bilancio operativo del 2018, visto che a partire dal primo gennaio 2019, le cose potrebbero cambiare e non in meglio assieme alla fattura elettronica prevista per lo stesso anno. Andando a studiare i dati nel suo dettaglio, bisogna annotare una crescita del 33% per la prima parte del 2018, cifra che si attesta come la migliore degli ultimi cinque anni, segnale che la programmazione e l’innovazione ha dato ottimi risultati, a livello operativo. Del resto non è certo un dato che sorprende, per chi ha dimestichezza con tale argomento. Dall’inizio del 2013, il gioco online in Italia registra dati sempre in ascesa, sia in termini di gioco che di utenti attivi registrati per la prima volta. Con il Decreto Dignità, entrerà in vigore la nuova normativa che riguarda la pubblicità del gioco online, sia esso di abilità o d’azzardo, e che riguarda sia il settore delle scommesse sportive, sia quello dei casinò online. Questa novità costerà certamente qualche punto percentuale, visto che gli esperti ritengono che entro il 2022, l’Italia potrebbe registrare un -22%, delle entrate, rispetto a quanto prodotto tra il 2015 e il 2017. Si tratta di un’analisi di prospettiva, dato che ancora non si hanno nemmeno i dati complessivi per il 2018, ma che potrebbero corrispondere a verità.

Il settore del calcio

Un settore come quello del gioco online, che è per sua natura circoscritto e autoreferenziale, potrebbe subire una flessione non indifferente, senza il meccanismo delle affiliazioni online e della pubblicità. Lo stesso che dovrebbe interessare anche il circuito delle scommesse sportive, il quale durante gli ultimi anni ha beneficiato di un grande hype mediatico, visto che alcune società di calcio hanno adottato come main sponsor, aziende che operano a livello internazionale nel settore del betting online. Non è un caso se anche la Lega Calcio, ha espresso timore e perplessità, circa l’effetto che il Decreto potrebbe avere sul movimento calcistico professionistico, che già avverte un ritardo programmatico e di infrastrutture, rispetto alle altre realtà presenti in Europa, come Germania, Spagna e Inghilterra, su tutte. Le intenzioni del Governo sono quelle di ridurre drasticamente il fenomeno crescente della ludopatia, che affligge sempre più giocatori nel nostro Paese. Tuttavia il divieto alla pubblicità del gioco e delle scommesse, potrebbe avere spiacevoli conseguenze in termini di industria per il gioco, che durante gli ultimi anni ha aumentato il suo volume d’affari, creando opportunità di lavoro, sia in Italia che all’estero. Difficile prevedere come andranno le cose da qui al prossimo anno, visto che per il 2018 vi è stata una proroga, ora in scadenza rispetto ai contratti legati alla pubblicità sul circuito del gioco online.