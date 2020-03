Da gioco a sport: così le freccette hanno fatto centro

Sergi: «Sfide via Skype per tenerci allenati». Buccolo, mental coach: «Questione di testa»

Esiste uno sport che meno degli altri viene condizionato dall’obbligo di questi tempi di rimanere a casa. Avete presente le freccette? Basta avere a disposizione un bersaglio e ci si può esercitare quanto si voglia. «Fino a qualche anno fa mi allenavo tutti i giorni per due ore da solo. Oggi pochi usano questo metodo, è più semplice ricorrere a programmi con dei giocatori virtuali o collegarsi via skype con i propri compagni di squadra. Sono tutte attività che comunque il coronavirus non preclude».

A parlare è Daniele Sergi, presidente del comitato Piemontese della Federazione Italiana Gioco Freccette, che è affiliata alla World Darts Federation, a sua volta riconosciuta da Sport Accord (che raggruppa Federazioni facenti capo al Cio). La Figf è nata nel 1984 e nel tempo è cresciuta, trasformando le freccette da gioco a vero e proprio sport. Nei Paesi anglosassoni il fenomeno è assoluto, con sei milioni di giocatori e i bambini che iniziano a tirare a 8 anni. Anche da noi, però, le dirette televisive suscitano grande interesse e il livello sta salendo. In Piemonte i tesserati della Figf sono 140, suddivisi in 125 uomini e 15 donne circa.

Stiamo parlando dello Steel Dart, che prevede un bersaglio tradizionale e le freccette con punta metallica ed è seguito anche dalla Federazione Italiana Dart. C’è però anche il Soft Dart, nel quale le donne arrivano al 30 per cento, di cui si occupano sempre la Fidart e la Open Dart (che in Regione è guidata da Barbara Pattaro e conta 600 praticanti), caratterizzato da bersagli elettronici e freccette con punta in plastica. Il Piemonte è secondo come numero di squadre alle spalle della Toscana.

