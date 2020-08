Gioele potrebbe essere morto dopo l’incidente in autostrada

Si è svolta questa mattina presso il Policlinico di Messina l’autopsia sul corpo del piccolo Gioele. Dai primi riscontri, sono evidenti i segni dell’aggressione di animali sui resti del bambino. Questi probabilmente sono avvenuti quando il bambino era già morto, in quanto sembrerebbe che il piccolo sia deceduto dopo lo scontro che l’auto della madre ha avuto in autostrada o almeno poco dopo.

Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella secondo la quale Gioele sarebbe rimasto ferito in modo grave durante l’incidente avvenuto in autostrada tra l’auto di Viviana Parisi e il furgoncino. Il piccolo potrebbe essere deceduto poco dopo e la madre per disperazione si sarebbe suicidata, lanciandosi dal traliccio. Nell’auto sono state infatti ritrovate delle tracce biologiche probabilmente dello stesso Gioele. I reperti sono stati esaminati presso il laboratorio di Biologia del Gabinetto regionale di polizia scientifica di Palermo.

Gli accertamenti sono stati disposti dal Procuratore di Patti e si è lavorato su sei campionature rinvenute lo scorso 6 agosto sull’Opel Corsa di Viviana Parisi.

Resta però ancora da capire l’esatta ora della morte e se il luogo è lo stesso dove è stato ritrovato il corpo, lo scorso 18 agosto, da un ex carabiniere che si era aggiunto al gruppo di volontari che avevano deciso di collaborare alle ricerche nelle montagne di Caronia.

L’autopsia è stata eseguita dai medici legali Daniela Sapienza ed Elvira Ventura Spagnolo dell’Università di Messina, insieme a l’entomologo Stefano Vanin, gli zoologi dell’istituto “Aleandri” Rosario Fico e Rita Lorenzini.