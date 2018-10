Il tuo giornale ti premia

C’è un aspetto particolare nel concorso di CronacaQui “Vinci mille euro a settimana” che vale la pena sottolineare: il fatto, per i lettori, di trovarsi a guardare l’altro aspetto del loro giornale preferito, quindi entrando nella sede, incontrando il direttore Beppe Fossati o i redattori. E poi, lì nella sala “dei festeggiamenti”, si divertono a trovarsi assieme e a riconoscersi come “fratelli”, uniti dalla passione, spesso fin dal primo numero, per il loro giornale preferito.

Ieri pomeriggio, in redazione, abbiamo avuto il piacere di accogliere altri tre vincitori, ognuno con una bella storia da raccontare. Per esempio, Walter Bigatto che ha avuto un

nonno e un prozio che hanno fatto la storia del calcio piemontese. Carlo Bigatto, infatti, fu il capitano della Juventus per sette lunghe stagioni, dal 1922 al 1929, con contorno di uno scudetto. Baffetti e cappello a spicchi bianconeri in testa, è rimasto un’icona del calcio dei pionieri. «Eppure a me il calcio interessa poco» scherza Walter. Che parla invece della sua attività di soccorritore del 118 (in redazione si presenta praticamente “in divisa”): «Adoro il

mio lavoro, è quello che ho sempre fatto e sono felice di poterlo fare. Sono però un po’ preoccupato per il futuro, perché con il nuovo “decreto dignità” rischiamo in tanti di rimanere senza lavoro, a causa delle nuove restrizioni che subiranno le agenzie interinali». Alle quali sarà imposto un limite di due anni al contratto del singolo lavoratore: «Il 31 dicembre purtroppo termineranno i miei due anni. Ma voglio essere ottimista, dal momento che una bella notizia è già arrivata: ho vinto un concorso che non credevo mai avrei potuto vincere. Le mie pagine preferite? Tutte, tranne lo sport, ormai sta diventando un business e avendo avuto parenti giocatori, capisco quanto le cose negli ultimi anni siano cambiate».

Seduto di fronte a lui c’è Antonio Miraglia, che di anni ne ha 71, nato a Noepoli, in provincia di Potenza, emigrato poi in Germania. «Facevo l’operaio, e i tedeschi adoravano lavorare con gli italiani, mi trovavo proprio bene lì. Quando ho annunciato che tornavo in Italia per sposarmi, il principale mi ha detto di tornare e, purché lo facessi, aveva promesso di assumere anche lei e così ha fatto. Siamo stati parecchi anni lì, poi però ci mancava il nostro paese d’origine e quindi abbiamo deciso di tornare. Durante il viaggio di ritorno abbiamo fatto una breve tappa a Torino e leggendo il giornale, me lo ricordo ancora, era il 29 gennaio 1979, ho visto un annuncio di lavoro in una fabbrica, sono andato per curiosità e quello stesso giorno mi hanno assunto. Sono stato alla Joannes di corso Allamano fino al 2004 e poi è finalmente arrivata la pensione». Antonio legge CronacaQui dal primo giorno in cui è uscito: «È il mio punto di riferimento – ha precisato – ormai non riesco a smettere di comprarlo. A volte quando finisco tutte le pagine mi rimetto a leggerlo da capo nonostante sappia già tutto. Questo premio è un bel regalo, anche perché il 26 dicembre io e mia moglie facciamo cinquant’anni di matrimonio (arricchiti da due figli e un nipotino di dieci anni, ndr) e diciamo che potrebbe essere un momento in più per festeggiare».

E poi c’è Roberto Martina, 50 anni, un operatore ecologico di Luserna San Giovanni. «Leggo il giornale tutti i giorni – dice – ma al contrario di Walter io parto proprio dallo sport perché sono le pagine che preferisco». Roberto ha giocato tutta la vita a hockey su ghiaccio e ora allena i ragazzi della Val Pellice: «Adoro lo sport – continua – anche mio figlio gioca, siamo tutti appassionati in famiglia. Però lo allena un mio collega, per evitare di avere problemi anche fuori dal palazzetto». Non dimenticate comunque che i prossimi a brindare con noi potreste essere voi. Il concorso settimanale, infatti, va avanti fino alla fine dell’anno: dunque raccogliete i bollini e incollateli sulla tessera. E speriamo di vederci presto in redazione.