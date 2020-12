Giornalismo in lutto: è morto il fotografo Fabio Artesi

La scorsa notte è morto il fotografo Fabio Artesi. Un grave lutto ha dunque colpito il mondo del giornalismo piemontese e anche noi di CronacaQui di cui Fabio è stato un valido collaboratore nonché un grande professionista. Aveva 56 anni e viveva a Venaria Reale. Anche lui, purtroppo, rientra nel novero delle vittime del Coronavirus, contagiato circa un mese fa. Il fotoreporter, tra i più stimati e noti del territorio piemontese, si è spento all’interno della clinica Eporediese di Ivrea. Lascia la moglie Simona e la figlia Sonia. Da sempre vicino al mondo della solidarietà, Artesi è stato anche tra i fondatori della selezione di calcio dei giornalisti torinesi. Si era interessato in maniera particolare alla storia di Beatrice Naso, per tutti Bea, la ‘bambina di pietra’ così chiamata a causa di una malattia che le calcificava le ossa. Così lo ricorda Sara Fiorentino, zia di Bea, dalla pagina Facebook ‘Il mondo di Bea – #Leggera come una piuma’ : “Sono sconvolta, lo siamo tutti. Chi segue il mondo di Bea sa chi era e cosa rappresentava per me e per tutti noi. Il mondo di Bea non sarebbe esistito senza di lui, che ha dato il via a tutto. Eravamo 50 persone sulla pagina, non di più. Poi un giorno questo giornalista dal cuore d’oro si è dedicato alla nostra storia. Ed eccoci a Mattino 5, ed ecco nascere il mondo di Bea. La vita di Beatrice sarebbe stata diversa se non avesse incrociato quella di Fabio. Fabio era una persona buona, un giornalista e fotoreporter dall’animo attento e generoso, un vero professionista sempre dalla parte del giusto”.