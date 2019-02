Giornata della raccolta del farmaco, anche monsignor Nosiglia dona medicinali [FOTO]

Per 41mila persone in condizioni di bisogno

Anche l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, questa mattina si è recato in una delle 247 farmacie della provincia che aderiscono alla XIX Giornata della raccolta del farmaco organizzata dal Banco Farmaceutico Torino.

Oggi, e lunedì per le farmacie che sono di riposo, è possibile aiutare concretamente le persone che non possono curarsi donando prodotti da banco e di automedicazione: sul sito www.bancofarmaceuticotorino.org si può visualizzare l’ubicazione delle farmacie aderenti, ognuna delle quali raccoglie farmaci per un ente assistenziale a cui è abbinata e dal quale ha ricevuto l’elenco dei farmaci richiesti.

In Piemonte il Banco Farmaceutico sostiene 171 enti di solidarietà che distribuiscono prodotti farmaceutici a oltre 41mila persone di cui oltre la metà (22mila) si trova in provincia di Torino.