Giornata di relax in barca per Ronaldo aspettando il primo gol

Attendendo il primo gol in campionato, Cristiano Ronaldo si gode una giornata di relax al mare. E’ stata la fidanzata Georgina Rodriguez a rivelarlo attraverso un post pubblicato su Instagram, in cui la modella ha pubblicato una foto che la vede abbracciata a CR7 in barca.

IL POST DI GEORGINA

L’attaccante della Juve e la sua compagna, approfittando della pausa delle Nazionali, sono stesi al sole abbracciati, con Georgina che scrive, in spagnolo: “Che bello sentire un caldo abbraccio quando hai freddo. Ti Amo”.