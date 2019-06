“I giorni migliori” di Marco Carta: «Sono sereno e penso alla musica»

Marco Carta ha deciso che non ci sta. E che, nonostante il brutto momento seguito all’arresto, al successivo rilascio e, adesso, al ricorso in Cassazione da parte della Procura per il (presunto) furto di magliette di qualche settimana fa alla Rinascente di Milano, lui punterà tutto sulla musica. A testa alta, incontrando il suo pubblico e viaggiando attraverso gli store italiani con il suo “Bagagli leggeri”, il nuovo album, tra l’altro, vittima di battute ironiche su tutto il web. E così, oggi pomeriggio, dalle 18, l’artista sardo cresciuto nell’accademia di “Amici” e vincitore di Sanremo 2009 con “La forza mia”, sarà alla Feltrinelli Express di Porta Nuova per ricevere l’abbraccio dei torinesi e sottoporsi al rito del firmacopie. Prima di questo incontro, lo stesso cantante di Cagliari si confessa a cuore aperto con CronacaQui, toccando tutte le corde possibili delle emozioni e dei fatti di questi ultimi giorni.

Allora Marco. Non sono stati giorni facili per lei dopo le accuse di furto. Come li ha superati?

«Ero e sono stato sempre sereno dentro di me. Sapevo che prima o poi la musica avrebbe trionfato su tutto e si sarebbe tornati a parlare solo delle mie canzoni».

Quindi adesso sta meglio?

«Ora voglio pensare soltanto alla mia crescita professionale e alla mia maturazione come artista. Il resto non mi interessa».

Cosa rappresenta per lei, “Bagagli leggeri”?

«È sicuramente un nuovo inizio. Non tanto perché per la prima volta ho provato a scrivere canzoni da solo, non mi considero un cantautore. Il fatto di aver cambiato casa discografica passando da una major ad un’etichetta indipendente, mi ha permesso di seguire in prima persona questo cd passo dopo passo come non mi era mai successo prima. Questi due anni non sono stati un periodo di silenzio, perché ho continuato ad andare in tivù e fare le mie cose in giro».

Anche lei è diventato un artista indie?

«Stupidaggini. La musica indie per me non esiste. È tutto pop».

La canzone che rappresenta meglio il suo stato d’animo in questo momento?

«Sicuramente “I giorni migliori”, il singolo appena uscito”. In questa canzone canto la voglia di estate che è un po’ in tutti».

“Amici” e Sanremo, cosa hanno significato queste esperienze nella sua carriera?

«Quando ho partecipato al talent di Maria De Filippi ero ancora un ragazzino e sono stato catapultato da una città piccola come Cagliari, facendomi conoscere al grande pubblico. A Sanremo ci sono andato volentieri e, con la canzone giusta, potrei anche tornare».

Cosa lega Marco Carta a Torino?

«A parte il fatto di provenire dai territori dell’antico regno sardo, ho un bel ricordo della città del Po. Conosco bene Torino, mi piace girarla, scoprendo cose nuove e qualche anno fa, ho avuto l’onore di riempire l’attuale PalaAlpitour. Un’emozione che difficilmente dimenticherò».