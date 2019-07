È il giorno del corteo: No Tav pronti a sfidare la pioggia e la polizia

Migliaia di No Tav da una parte, centinaia di agenti dall’altra. In mezzo, le reti della recinzione che da anni ormai protegge il cantiere di Chiomonte dagli assalti di chi si oppone ai treni veloci. Ma quello che più di tutto potrebbe influenzare la riuscita della manifestazione di oggi pomeriggio in realtà avverrà sopra la testa di manifestanti e agenti, visto che il meteo prevede forti temporali e abbondanti precipitazioni per tutta la giornata odierna. Anche per questo ieri il sindaco di Giaglione, Marco Rey, ha voluto ribadire il divieto di utilizzare la strada verso Chiomonte a causa del pericolo smottamenti chiarendo che «il Comune non potrà rispondere per danni a seguito dell’inosservanza dei divieti».

Il temuto corteo dei No Tav è il momento clou di Alta Felicità, il festival culturale organizzato ogni anno dal movimento a Venaus, che «oggi si fermerà per andare al cantiere di Chiomonte». L’appuntamento è alle 13.30 e la situazione sembra decisamente calda, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Infatti il via libera alla Torino-Lione ha fatto infuriare i sostenitori della lotta, che hanno visto in quelle parole un voltafaccia del Movimento 5 Stelle, da sempre in prima linea contro l’opera. Se però i pentastellati sembrano spaccati al loro interno, il movimento No Tav vuole presentarsi unito, come mai prima d’ora, e determinato a ribadire il proprio “no”. L’allerta però è massima tanto che il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha preannunciato l’impiego di 500 agenti per garantire la sicurezza. Ci saranno scontri? Questo per il momento non è dato saperlo, anche perché alcuni esponenti storici del movimento hanno voluto rassicurare che la manifestazione sarà «determinata, ma pacifica». In passato però in Valle è accaduto più volte che a una manifestazione diurna pacifica abbia fatto seguito un assalto notturno alle reti, pertanto l’allerta resterà ai massimi livelli anche per tutta la notte.

Nel frattempo ieri c’è stato un primo piccolo “antipasto”: una passeggiata alle reti di un gruppo di circa venti persone che si è recato in Val Clarea sino ai cancelli che chiudono il cantiere. La passeggiata è stata accompagnata da due anziani militanti, residenti nelle zone limitrofe, che hanno raccontato la storia del cantiere e alcuni aneddoti personali. Il gruppo, piccolo ma eterogeneo (era presente una delegazione del movimento No Tav dei Paesi Baschi) è giunto, dopo una passeggiata in mezzo a i boschi, ai cancelli del cantiere, dove una donna ha lanciato una provocazione agli agenti al di là della cancellata. «Siamo una ventina di persone e vogliamo solo visitare. Questa è la via Francigena». Il gruppo di simpatizzanti e attivisti poi si è fermato per un pranzo al sacco di fronte ai cancelli.

Ad animare involontariamente la giornata, verso le 13, sono stati i cinque giovani che si sono trovati in difficoltà su un isolotto in mezzo al fiume Cenischia. Sul posto è dovuto intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco per consentire ai giovani di ritornare a riva sani e salvi. Intanto, la questura stima in poco meno di 10mila le persone arrivate in Valle da fuori regione per partecipare alla marcia.