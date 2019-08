Il giorno della verità: 3mila operai appesi alla crisi di Governo

A Palazzo Madama è il giorno del giudizio. Alle 15 in punto di oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà in Senato per le comunicazioni sulla crisi di governo o per annunciare, con molta probabilità, l’intenzione di dimettersi. Facendo saltare, così, il voto sulla mozione di sfiducia depositata dalla Lega che ha distrutto l’esecutivo gialloverde dopo appena 18 mesi. Sullo sfondo resta lo scontro politico, con il Movimento 5 Stelle che nega ogni apertura nei confronti del Pd per la formazione di una nuova maggioranza e il Carroccio che tira dritto, annunciando di essere «pronto al voto» subito dopo il taglio dei parlamentari, già previsto per giovedì.

A partire dal leader politico del M5S, Luigi Di Maio, la linea dei “grillini” sarebbe quella di affidarsi a Mattarella e «al percorso istituzionale che vorrà delineare», come avrebbe detto Luigi Di Maio durante l’incontro con i gruppi parlamentari M5S definendo l’ipotesi di un governo con Renzi, Lotti e Boschi come «frutto solo delle bufale della Lega per nascondere la coltellata data al Paese».

