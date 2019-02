Di giorno studenti, di notte teppisti per noia: 5 ragazzini denunciati a Condove [VIDEO]

Di giorno studenti. Di notte, quando subentrava la noia, si trasformavano in vandali distruggendo auto in sosta e vetrine di negozi. E’ successo a Condove, nel Torinese, dove sono stati denunciati cinque ragazzi, di cui tre minorenni (gli altri due hanno 18 anni).

La banda è entrata in azione nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, colpendo in diverse zone del paese. I cinque hanno danneggiato e rigato numerosi veicoli parcheggiati in strada e si sono introdotti in garage privati per rubare estintori e oggetti poi utilizzati per spaccare le vetrine. Non hanno risparmiato neppure le sedi di Anpi e Fidas.

I carabinieri sono riusciti a identificarli e denunciarli grazie alle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi: dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e furto. I filmati mostrano come i ragazzi siano entrati nei garage e abbiano recuperato estintori e birilli giocattolo con cui hanno vandalizzato il paese.

IL VIDEO: